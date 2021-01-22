В Анапе 23 января пройдет масштабная дезинфекция центральных улиц

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Завтра, 23 января, в Анапе пройдет масштабная обработка дезинфицирующими растворами общественных пространств и улиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта. Работа проводится для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Дезинфекцию начнут на Театральной площади в 13:00. Далее обработают прилегающие к площади участки улиц Горького и Астраханской. Особое внимание уделят скамейкам, урнам, остановкам общественного транспорта, тротуарам, бордюрам, перилам на лестницах. Для санитарной обработки будут применять средства, рекомендованные Роспотребнадзором. Кроме того, в центре Анапы специалисты ЖКХ будут демонтировать новогодние конструкции.

Граждан просят выбирать обходные пути.

Как писал "Ъ-Кубань", власти Краснодара 23 января проведут дезинфицирующую обработку ул. Красной. Дежурные бригады продезинфицируют все остановочные комплексы, лавочки, малые архитектурные формы. В связи с этим не будет традиционного перекрытия движения для автомобилей на главной улице города.

Наталья Решетняк