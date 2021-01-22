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5-дверная Lada Niva Legend получила исполнение Black

«АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожника Lada Niva Legend с 5-дверным кузовом в исполнении Black.

Внедорожник Lada Niva Legend Black, созданный на базе комплектации Urban, получил черные колесные диски, черную отделку потолка в салоне и черно-серые сиденья. Стоимость внедорожника составит 729,9 тыс. руб.

Напомним, ранее были представлены «внедорожные» седан Lada Vesta Cross и универсал Lada Vesta SW Cross в версии Black, а также кроссовер Lada XRAY Cross Black и 3-дверный внедорожник Lada Niva Legend Black.

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