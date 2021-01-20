Куйвашев заявил о недопустимости принудительной вакцинации от COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании оперштаба заявил о недопустимости принудительной вакцинации населения от коронавируса. Об этом на пресс-конференции рассказала региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она добавила, что в аппарат уполномоченного по правам человека не поступало жалоб, связанных с принуждением к вакцинации.

«К нам на сегодняшний день все обращаются только с желанием вакцинироваться. Я даже формирую свой лист ожидания. У меня нет ни одной жалобы на давление, тем не менее я чувствую, что оно существует», — отметила омбудсмен.

Госпожа Мерзлякова добавила, что вакцинация населения в Свердловской области идет неравномерно, из-за чего некоторые города сталкиваются с дефицитом доз вакцины. «Так, в Нижнем Тагиле не осталось ни одной дозы, а желающих привиться достаточно. Поэтому, я считаю, нужно перебрасывать дозы из других городов. Не хочет прививаться, например, Алапаевск: там 30 человек на две тыс. населения, которые в листе ожидания. Не хотят, пусть не прививаются, давайте отдадим Тагилу», — заявила Татьяна Мерзлякова.

Напомним, ранее к Евгению Куйвашеву обратилась работница свердловского детского сада, в котором, по ее словам, сотрудников «принудительно-настоятельно» просят поставить прививки от COVID-19. Женщина объяснила, что опасается ставить прививки, так как планирует беременность. Губернатор пообещал, что в регионе не будут злоупотреблять правом отстранения от работы отказавшихся от прививок бюджетников.

С начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 66 359 случаев коронавируса, при этом больше 58 тысяч человек уже выздоровели, 1855 пациентов скончались.

Илья Смирнов