Путин обсудил с Совбезом контроль над вооружениями и стратегическую стабильность

Президент России Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ вопросы стратегической стабильности, а также внутрироссийские проблемы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На совещании обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития России. Состоялся также обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями»,— сказал господин Песков (цитата по «Интерфаксу»).

В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя СБ Дмитрий Медведев, секретарь СБ Николай Патрушев, глава МИДа Сергей Лавров и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Кроме того, присутствовали директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что администрация 46-го президента США Джо Байдена стремится к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией на пять лет. Собеседник издания отметил, что решение о продлении связано с приближающимся крайним сроком для продления договора Вашингтоном — 5 февраля.

О переговорах по ДСНВ — в материале “Ъ” «Есть ли разум в пороховницах».