Google свернула проект по раздаче интернета с помощью воздушных шаров

Американская корпорация Google объявила о закрытии проекта по раздаче интернета с помощью воздушных аэростатов Loon. Об этом сообщил исполнительный директор компании Алистер Вестгарт, назвав главной причиной закрытия слишком высокую стоимость проекта.

Предполагалось, что с помощью сети аэростатов, парящих в воздухе на высоте около 20 км, компания сможет обеспечить доступ в интернет в труднодоступных регионах. Каждый аэростат являлся бы мобильной вышкой связи и обеспечивал бы покрытие 80 км и доступ к интернету 4G. По информации (BBC), одной из проблем было отсутствие у населения в предполагаемых районах охвата возможности приобрести телефоны с 4G, а также отсутствие в целом такой необходимости. Также в компании не смогли найти новых инвесторов на 2021 год. В 2019 году, по данным Bloomberg , японская компания SoftBank вложила в проект $125 млн, но с тех пор деньги кончились — и Loon столкнулась с финансовыми трудностями.

Подробнее о проекте Loon читайте в материале «Секрета фирмы» «Сигнал свыше».

Евгений Федуненко