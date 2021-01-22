Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, кто попал в топ-50 персон, внесших особенный вклад в автомобильную жизнь в 2020 году, по версии американского автомобильного издания.

Пожалуй, самое авторитетное американское автомобильное издание, журнал Motor Trend, составило список полусотни персон, которые, по мнению заокеанских журналистов, внесли особенный вклад в автомобильную жизнь в 2020 году.

Список этот интересен не тем, кто кого и на сколько пунктов там обошел, просто он позволяет оглянуться и посмотреть, что же действительно важного произошло, несмотря на пандемию.

Конечно же, в топ-50 попал Льюис Хэмилтон, завоевавший очередные титулы. Илон Маск, занявший шестое место, — традиционный ньюсмейкер во всем, что связано с машинами, ракетами и прочим. Но, любопытно, что пятое место досталось его бывшему подчиненному, экс-сотруднику Tesla, Петеру Ревлинсону. В этом году должен выстрелить его собственный проект — электрический седан Lucid Air, для которого в Аризоне уже построен завод, а инвесторы из Саудовской Аравии вложили $1 млрд.

Кстати, об инвесторах. Канадский миллиардер Лоуренс Стролл расположился на 44 месте за то, что его деньги помогают оставаться на плаву британской легенде — компании Aston Martin.

Конечно же, в списке много дизайнеров. На третьем месте Альберто Альбайса, в прошлом году мы действительно видели много красивых проектов от Infiniti. Поощрена также работа художников, отвечавший за облик Genesis, Porsche, Audi, Maserati, Jeep и Ford.

За инженерные решения были отмечены Альберт Бирман, не первый год работающий на Hyundai и KIA, и Мате Римац — молодой производитель суперкаров из Хорватии.

Вообще список очень занятный. Если интересно, наберите в поисковике Motor Trend Person Of Yhe Year.

Ну, а кто же занял первое место в рейтинге самых видных автомобильных персон? В этом году его политкорректно отдали абстрактному простому автовладельцу, который, несмотря на кризисы и карантины, не только ездит, но и продолжает интересоваться всем, что связано с автомобилями.