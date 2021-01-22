Кремль: продление СНВ-3 зависит от деталей предложения Байдена

Кремль приветствует политическую волю президента США Джозефа Байдена на продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, все будет зависеть от фактического предложения России со стороны США.

«Безусловно, Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенный лаг по времени для проведения соответствующих переговоров,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.— Мы можем только приветствовать саму политическую волю на продление этого документа, но все зависит от деталей этого предложения, которое, конечно, еще пока я не готов никак комментировать, его еще предстоит изучить».

Ранее господин Байден выступил за продление СНВ-3 на пять лет. Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заявил, что это отвечает интересам обеспечения обороны США и дает время на выработку новых договоренностей с Россией. Действие актуального договора об ограничении вооружений истекает 5 февраля 2021 года. За четыре года президентства Дональда Трампа России не удалось договориться с США о его продлении.

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