На Кубани за сутки от коронавируса скончались 19 человек

В Краснодарском крае по данным на 22 января от коронавирусной инфекции скончались 19 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Общее количество летальных случаев на Кубани достигло 1294.

В больницах Краснодара умерли семь пациентов: трое – в ККБ №1, еще по двое – в краевом госпитале ветеранов войн и специализированной клинической инфекционной больнице.

По два человека умерли в Анапе, Новороссийске и Туапсе. Еще по одному заболевшему скончалось в Тихорецкой, Красноармейской, Темрюкской, Усть-Лабинской ЦРБ, а также в медучреждениях Горячего Ключа и Сочи.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 22 января в Краснодарском крае зарегистрировано 199 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 31 959. Выздоровели за сутки 154 человека (за все время 22 405).

Днем ранее на Кубани скончались 18 заразившихся COVID-19.

Алексей Белянин