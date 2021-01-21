На Кубани за сутки умерли 18 заболевших COVID-19

По данным на 21 января 2021 года в Краснодарском крае от коронавирусной инфекции умерли 18 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Общее количество летальных случаев на Кубани достигло 1275.

В Краснодаре умерли пять заболевших: два в краевом госпитале ветеранов войн, еще двое – в краевой клинической больнице №1. Одна пациента скончалась в специализированной клинической инфекционной больнице (СКИБ).

Трое заболевших умерли в Сочи – в городских больницах №4 и №5, а также в инфекционной больнице №2.

Два пациента скончались в Тихорецкой ЦРБ, также два человека умерли в туапсинских районных больницах №1 и №3. По одному заболевшему скончалось в Крымской, Красноармейской, Усть-Лабинской, Темрюкской ЦРБ, а также в городских больницах Новороссийска и Анапы.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 21 января в Краснодарском крае зарегистрировано 198 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 31 760. Выздоровели за сутки 168 человек (за все время 22 251).

Днем ранее на Кубани скончались 20 человек.

Алексей Белянин