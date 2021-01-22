Франция будет требовать тесты на COVID-19 при въезде из других стран ЕС

Начиная с воскресенья, 24 января, для въезда на территорию Франции все путешественники должны будут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы. Эта мера, применявшаяся раньше к путешественникам, прибывающим во Францию из-за пределов шенгенского пространства, отныне будет применяться и к соседям по Европе.

Результаты теста будут необходимы при путешествиях на самолетах и в поездах дальнего следования. Неизвестно пока, как будет производиться контроль: по прибытии или скорее при посадке на вокзалах и в аэропортах. Аналогичные меры приняли также Испания, Бельгия, Нидерланды. Единственное исключение: свободное передвижение в приграничных областях сохраняется для лиц, живущих и работающих по разные стороны национальных границ.

О том, как Франция ужесточает меры по борьбе с коронавирусом, читайте в материале “Ъ”.

Алексей Тарханов, Париж