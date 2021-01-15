Приток в инвестирующие в Россию фонды вырос за неделю втрое

За неделю чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), составил $370 млн, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на отчет BCS Global Markets. Неделей ранее приток составил $110 млн.

Приток средств в фонды акций, специализирующиеся исключительно на рынке РФ за неделю составил $20 млн. На прошлой неделе эксперты зафиксировали отток в $20 млн.

Совокупные притоки в российские акции из всех категорий фондов составили $290 млн. Это стало лучшим результатом с января 2020 года. «Мы по-прежнему считаем рынок перегретым, но ожидаем сохранения сильной динамики на фоне таких высоких притоков»,— говорится в отчете компании.

Приток средств иностранных инвесторов на российский рынок усилился в конце декабря. По мнению экспертов, международных инвесторов привлекает кредитный рейтинг российских эмитентов и положительная реальная процентная ставка по их долгам.

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