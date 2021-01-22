Власти Москвы предложили правительству снизить или отменить НДС для ресторанов

Московские власти обратились к правительству с предложением снизить или отменить НДС для ресторанного бизнеса, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. По его словам, Минэкономики поддержало эту идею.

«Мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период»,— сказал господин Ефимов «РИА Новости». Он не уточнил, на какой период предлагается ввести меру поддержки ресторанного бизнеса.

Заммэра считает ресторанный бизнес одним из наиболее пострадавших от пандемии. «На протяжении длительного времени в сфере общепита снижены обороты — мы наблюдаем периодический рост посещаемости или заказов навынос, затем снижение»,— добавил он.

В центре Москвы за год закрылось более 200 ресторанов и кафе, что на треть больше, чем в 2019 году, следует из отчета консалтинговой компании JLL. На центральных торговых улицах Москвы вакантно более 15% помещений — это максимум за пять лет.

Подробнее о закрытии ресторанов — в материале “Ъ FM” «Ресторанный бизнес впал в "депрессию"».