С окладами чиновников решили не спешить Вопрос об индексации их зарплат «завис» между центром и регионами

Депутаты пермского парламента в четверг взяли паузу для ответа на требование прокуратуры вернуть индексацию окладов региональных госслужащих. В конце 2020 года по примеру федерального правительства краевые власти заморозили повышение зарплат чиновников, но в прокуратуре полагают, что без вмешательства Госдумы этого делать нельзя. В других регионах, где также отменили индексацию, проблемы в этом не видят. По мнению депутатов Госдумы, решение о замораживании зарплат местных чиновников остается за регионами.

Законодательное собрание Пермского края 21 января отложило рассмотрение протеста и. о. прокурора региона Виталия Ильенкова на закон о замораживании окладов региональных госслужащих. Начальник государственно-правового управления аппарата парламента Оксана Ходорова пояснила, что для рассмотрения документа необходимы дополнительные консультации с прокуратурой, министерством финансов и администрацией губернатора края.

По словам госпожи Ходоровой, к следующему заседанию ее управление представит депутатам заключение на протест прокуратуры.

Напомним, и. о. прокурора требует отменить закон, которым приостановлена ежегодная индексация окладов госслужащих на величину инфляции. Он был принят в декабре по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. Сэкономить на чиновниках тогда решили во многих субъектах РФ — Приморском, Алтайском и Ставропольском краях, Башкирии, Бурятии, Марий Эл, Татарстане, Хакасии, а также в Орловской, Костромской, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской и Рязанской областях. Примером послужила заморозка окладов федеральных госслужащих (кроме военных). Минфин объяснял эту меру балансировкой бюджета и экономией 26,5 млрд руб. в течение трех лет. Заморозка уже применялась в 2014–2017 годах, но после этого оклады федеральных чиновников ежегодно индексировались на размер инфляции.

Как полагает прокурор Ильенков, у заксобрания Пермского края не было полномочий приостанавливать действие краевого закона «О денежном содержании госслужащих» в части индексации окладов, поскольку она предусмотрена федеральным (ч. 12 ст. 50) и региональным (п. 5 ст. 12) законами «О государственной гражданской службе», действие которых Госдумой и самим собранием не приостанавливалось. Господин Ильенков также требует отменить поправки к краевому бюджету, связанные с заморозкой окладов.

Опрошенные “Ъ” пермские депутаты разделяют позицию прокуратуры.

«В период коронакризиса индексация могла хотя бы частично компенсировать госслужащим потери в семейном бюджете от инфляции»,— заявил “Ъ” глава фракции ЛДПР Олег Постников.

Благодаря заморозке бюджет будет экономить 250 млн руб. в год, но депутат считает это незначительной суммой: «Правительство все равно обращается за кредитами, можно было найти средства на индексацию». Лидер фракции КПРФ Владимир Корсун заявил “Ъ”, что коммунисты голосовали против принятия закона.

Заморозку окладов критикуют и в других регионах. «У служащих очень маленькие зарплаты, до 25 тыс. руб., как на них жить — непонятно»,— рассказала “Ъ” глава фракции ЛДПР в Верховном совете Хакасии Наталья Казанцева. Спикер орловского облсовета Леонид Музалевский (ЕР) признался “Ъ”, что сам «не в восторге» от принятого закона: «Мы понимаем, что по федеральному закону обязаны ежегодно индексировать оклады. Конечно, бюджеты у всех регионов разные, но госслужащие — тоже люди». По данным Федерации профсоюзов Приморского края, заморозка скажется на доходах сотрудников более 80 социальных учреждений региона.

При этом нигде, кроме Пермского края, надзорный орган пока не видит оснований для реагирования.

В прокуратуре Приморского края “Ъ” пояснили, что между региональным и федеральным законодательством нет противоречия: «Индексация возможна только в пределах бюджета». Аналогичной точки зрения придерживаются в прокуратуре Башкирии. В Нижегородской области индексация была приостановлена еще год назад, и прокуратура не видит в этом нарушений, сообщили “Ъ” в заксобрании региона. Схожим образом ранее поступали и в Татарстане.

«Когда правительство выступало с предложением заморозить оклады, то о региональных служащих речь не шла»,— пояснил “Ъ” глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Ему неизвестно, чтобы сложившуюся ситуацию обсуждали в федеральном парламенте. Не слышал о ней и замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По мнению главы думского комитета по федеративному устройству Алексея Диденко, нет ничего удивительного в том, что регионы принимают решения по аналогии с центром: «На содержании аппарата сейчас все стараются сэкономить».

Заморозку окладов региональных чиновников он называет делом самих регионов: «Такое происходило не раз на самых разных уровнях, поэтому нужно понять, что не устроило прокуратуру Пермского края. Может, ведомство слишком строго подходит к толкованию закона?»

По словам политолога Ростислава Туровского, в условиях нарастающих бюджетных проблем региональные власти принимают правильные решения о замораживании собственных зарплат. «Думаю, было бы разумным устранить правовую коллизию, на которую указывает прокуратура, позволив регионам не проводить индексацию, если они этого хотят»,— полагает эксперт.

Андрей Прах; Константин Кадочников, Пермь; Алексей Чернышев, Владивосток; Булат Баширов, Уфа; Роман Кряжев, Нижний Новгород; Юлия Сасевич, Новосибирск; Кирилл Антонов, Казань; Сергей Толмачев, Воронеж