С окладами чиновников решили не спешить

Депутаты пермского парламента в четверг взяли паузу для ответа на требование прокуратуры вернуть индексацию окладов региональных госслужащих. В конце 2020 года по примеру федерального правительства краевые власти заморозили повышение зарплат чиновников, но в прокуратуре полагают, что без вмешательства Госдумы этого делать нельзя. В других регионах, где также отменили индексацию, проблемы в этом не видят. По мнению депутатов Госдумы, решение о замораживании зарплат местных чиновников остается за регионами.
Законодательное собрание Пермского края 21 января отложило рассмотрение протеста и. о. прокурора региона Виталия Ильенкова на закон о замораживании окладов региональных госслужащих. Начальник государственно-правового управления аппарата парламента Оксана Ходорова пояснила, что для рассмотрения документа необходимы дополнительные консультации с прокуратурой, министерством финансов и администрацией губернатора края.
Напомним, и. о. прокурора требует отменить закон, которым приостановлена ежегодная индексация окладов госслужащих на величину инфляции. Он был принят в декабре по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. Сэкономить на чиновниках тогда решили во многих субъектах РФ — Приморском, Алтайском и Ставропольском краях, Башкирии, Бурятии, Марий Эл, Татарстане, Хакасии, а также в Орловской, Костромской, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской и Рязанской областях. Примером послужила заморозка окладов федеральных госслужащих (кроме военных). Минфин объяснял эту меру балансировкой бюджета и экономией 26,5 млрд руб. в течение трех лет. Заморозка уже применялась в 2014–2017 годах, но после этого оклады федеральных чиновников ежегодно индексировались на размер инфляции.
Как полагает прокурор Ильенков, у заксобрания Пермского края не было полномочий приостанавливать действие краевого закона «О денежном содержании госслужащих» в части индексации окладов, поскольку она предусмотрена федеральным (ч. 12 ст. 50) и региональным (п. 5 ст. 12) законами «О государственной гражданской службе», действие которых Госдумой и самим собранием не приостанавливалось. Господин Ильенков также требует отменить поправки к краевому бюджету, связанные с заморозкой окладов.
Опрошенные “Ъ” пермские депутаты разделяют позицию прокуратуры.
«В период коронакризиса индексация могла хотя бы частично компенсировать госслужащим потери в семейном бюджете от инфляции»,— заявил “Ъ” глава фракции ЛДПР Олег Постников.
Благодаря заморозке бюджет будет экономить 250 млн руб. в год, но депутат считает это незначительной суммой: «Правительство все равно обращается за кредитами, можно было найти средства на индексацию». Лидер фракции КПРФ Владимир Корсун заявил “Ъ”, что коммунисты голосовали против принятия закона.
Заморозку окладов критикуют и в других регионах. «У служащих очень маленькие зарплаты, до 25 тыс. руб., как на них жить — непонятно»,— рассказала “Ъ” глава фракции ЛДПР в Верховном совете Хакасии Наталья Казанцева. Спикер орловского облсовета Леонид Музалевский (ЕР) признался “Ъ”, что сам «не в восторге» от принятого закона: «Мы понимаем, что по федеральному закону обязаны ежегодно индексировать оклады. Конечно, бюджеты у всех регионов разные, но госслужащие — тоже люди». По данным Федерации профсоюзов Приморского края, заморозка скажется на доходах сотрудников более 80 социальных учреждений региона.
В прокуратуре Приморского края “Ъ” пояснили, что между региональным и федеральным законодательством нет противоречия: «Индексация возможна только в пределах бюджета». Аналогичной точки зрения придерживаются в прокуратуре Башкирии. В Нижегородской области индексация была приостановлена еще год назад, и прокуратура не видит в этом нарушений, сообщили “Ъ” в заксобрании региона. Схожим образом ранее поступали и в Татарстане.
«Когда правительство выступало с предложением заморозить оклады, то о региональных служащих речь не шла»,— пояснил “Ъ” глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Ему неизвестно, чтобы сложившуюся ситуацию обсуждали в федеральном парламенте. Не слышал о ней и замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Заморозку окладов региональных чиновников он называет делом самих регионов: «Такое происходило не раз на самых разных уровнях, поэтому нужно понять, что не устроило прокуратуру Пермского края. Может, ведомство слишком строго подходит к толкованию закона?»
По словам политолога Ростислава Туровского, в условиях нарастающих бюджетных проблем региональные власти принимают правильные решения о замораживании собственных зарплат. «Думаю, было бы разумным устранить правовую коллизию, на которую указывает прокуратура, позволив регионам не проводить индексацию, если они этого хотят»,— полагает эксперт.