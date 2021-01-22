НПФ собирают споры

Руководитель службы финансового уполномоченного (СФУ) Юрий Воронин встретился с представителями негосударственных пенсионных фондов (НПФ), по словам нескольких источников “Ъ”, обсуждалась возможность уменьшения взносов (см. “Ъ” от 18 января). Для этого саморегулируемые организации должны собрать со своих членов информацию о судебных делах между НПФ и их клиентами за прошлый год. С 1 января для НПФ и ряда других финансовых организаций (ФО), кроме страховых компаний, установлена базовая ставка 18,6 тыс. руб. Если финомбудсмен принимает решение о частичном или полном удовлетворении требования клиента, то ФО должна заплатить взнос в размере 1,5 базовой ставки, а если решение в пользу ФО или дело прекращается, то 0,5 ставки.

Илья Усов