Кибербезопасность утекла в госсектор

В 2020 году более 20% российских компаний сократили бюджет на информационную безопасность (ИБ), несмотря на явные ухудшения в этой сфере из-за перехода на удаленную работу. Более уязвимой, чем раньше, по оценке аналитиков, оказалась инфраструктура 90% компаний. В 2021 году спрос на подобные решения должны поддержать требования государства и рост рынка онлайн-сервисов, уверены эксперты.

В исследовании «СёрчИнформ», с которым ознакомился “Ъ”, говорится, что 21% компаний сократили бюджет на информбезопасность в 2020 году. Эксперты опросили 833 специалистов по ИБ в IT, нефтегазовом секторе, промышленности, транспорте, кредитно-финансовой отрасли и др. Снижение затрат бизнеса на кибербезопасность наблюдается уже третий год подряд, но в 2020 году бюджет на это направление урезали вдвое больше организаций, чем годом ранее, отмечает руководитель отдела аналитики «СёрчИнформ» Алексей Парфентьев.

При этом в 2020 году IT-инфраструктура 90% российских компаний стала более уязвимой, полагают в «СёрчИнформ». Проблемы с ИБ усилились на фоне перевода сотрудников на удаленную работу. Так, только в первом полугодии 2020 года ущерб от утечек данных в компаниях по вине сотрудников составил 1,8 млрд руб. (см. “Ъ” от 28 августа 2020 года). За этот период число утечек выросло на 47%.

Резкое сокращение расходов на безопасность началось во втором квартале 2020 года, подтверждает специалист отделения автоматизации и защиты информационных систем компании «Ланит» Дмитрий Дудко. Он связывает это с общей экономической ситуацией и сокращением операционных расходов.

Многие компании пересмотрели приоритеты, в результате некоторые проекты были разбиты на этапы по кварталам и даже годам, поясняет директор департамента информационной и сетевой безопасности Step Logic Николай Забусов. В первую очередь, по его оценке, под оптимизацию попали сложные ИБ-решения с продвинутой аналитикой. В целом же, по его мнению, спрос на рынке ИБ в 2020 году, напротив, вырос за счет госсектора, который увеличил бюджеты в этом сегменте из-за возросших требований к безопасности персональных данных и критической информационной инфраструктуры.

В начале пандемии была «заморозка» бюджетов, но уже во второй половине года заказчики начали увеличивать затраты, утверждает руководитель провайдера услуг безопасности Angara Professional Assistance Оксана Васильева. По ее словам, продажи компании по итогам 2020 года выросли более чем в два раза в сравнении с 2019 годом.

Если включать в оценки затрат на ИБ, например, системы администрирования удаленного доступа, идентификации пользователей и мониторинга действий сотрудников, то падения расходов действительно не было, считает партнер практики консалтинга EY в СНГ Николай Самодаев.

Именно требования государства станут драйвером роста рынка ИБ и в 2021 году, уверены эксперты IT-компании «Крок». В 2020 году, по словам аналитика по безопасности компании Анастасии Федоровой, уже выросло число запросов на аудит ИБ в бизнесе, а также решения для управления правами и полномочиями сотрудников.

Для многих компаний предоставление удаленных сервисов клиентам на фоне пандемии стало драйвером роста, а защищенность этих сервисов — их конкурентное преимущество, в которое бизнес готов инвестировать, считает замдиректора центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Павел Волчков. Так, в 2021 году 24% крупных российских компаний планируют инвестировать в IT-решения для контроля сотрудников на удаленке, сообщал “Ъ” 21 января со ссылкой на исследование CNews Analytics, «Инфосистемы Джет» и Citrix.

Юлия Степанова