СКР возбудил дело о халатности должностных лиц иркутской исправительной колонии

Иркутское управление СКР возбудило уголовные дела по факту совершения противоправных действий в отношении осужденного в исправительной колонии №6, а также о халатности должностных лиц, из-за которой здоровью осужденного нанесли тяжкий вред.

«Следственными органами Следственного управления СК России по Иркутской области возбуждены уголовные дела по факту совершения противоправных действий в отношении 31-летнего осужденного, отбывающего наказание в ФКУ "Исправительная колония №6 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области", а также по факту халатности должностных лиц исправительной колонии, вследствие которой осужденному причинен тяжкий вред здоровью»,— сообщается на сайте СКР.

Ранее ФСИН сообщила, что на время служебной проверки от исполнения своих обязанностей отстранено руководство СИЗО-1 Иркутска и ИК-6. Сообщалось, что сотрудниками ведомства выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.

Проверка организации работы по соблюдению прав человека в учреждениях ГУ ФСИН по Иркутской области началась 18 января ввиду большого количества жалоб, которые поступали после бунта в исправительной колонии №15 в Ангарске весной прошлого года.

Подробнее о бунте — в публикации “Ъ” «В Ангарской колонии есть погибший».