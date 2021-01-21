Адвокаты обжаловали арест Навального

Защита российского оппозиционера Алексея Навального подала апелляционную жалобу с просьбой отменить решение Химкинского суда о заключении политика под стражу на 30 суток. Напомним, он находится под арестом за нарушения условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше». Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) просит суд заменить срок на реальный.

«Адвокаты направили апелляционные жалобы в суд. Мы просим отменить постановление суда и принять новое решение об отказе в удовлетворении представления начальника УМВД России по городскому округу Химки»,— приводит «Интерфакс» слова адвоката Вадима Кобзева.

17 января Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Берлина, где он лечился после предполагаемого отравления. 18 января Химкинский горсуд на выездном заседании в отделе полиции заключил политика под стражу на 30 суток. Многие лидеры западных стран призвали власти России освободить Алексея Навального.

Об обсуждении задержания господина Навального в Европарламенте — в материале “Ъ” «Не стесняясь в европарламентских выражениях».