ВТБ выдал в Петербурге и Ленобласти 25 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

Банк ВТБ выдал в Петербурге и Ленинградской области более 7 тыс. льготных кредитов в рамках госпрограммы по ипотеке на сумму около 25 млрд рублей. В целом по стране клиенты кредитной организации оформили по госпрограмме свыше 64 тыс. льготных кредитов на сумму более 200 млрд руб. В общем объеме ипотечных выдач банка ее доля превышает 20%, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Наибольшая доля продаж в рамках льготной ипотеки формируется в Москве и Подмосковье — 28% по числу сделок и 47% — по объему выдач. В Петербурге и Ленобласти объем выдач, в свою очередь, составляет 24,9 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в целом за 2020 год ВТБ выдал в Петербурге и Ленобласти более 24 тыс. ипотечных кредитов.

Подробнее о рекордных показателях банка в выдаче ипотечных кредитов в Петербурге и Ленобласти — в материале “Ъ-СПб”.