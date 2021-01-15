ВТБ добился рекорда

ВТБ в 2020 году выдал 24,6 тыс. ипотечных кредитов на 78,9 млрд рублей в Петербурге и Ленобласти, сообщили в кредитной организации. Это на 40% выше результатов 2019 года и является самым высоким показателем в истории банка. В Петербурге и Ленобласти, как и по стране в целом, фиксируется рекордная выдача ипотечных кредитов. Это связано со снижением ставок, увеличением популярности рефинансирования и госпрограммой льготной ипотеки на новостройки. В текущем году рынок ждет замедление из-за стагнации реальных доходов населения и роста стоимости жилья, ожидают эксперты.

Как пояснили в ВТБ, основной вклад в динамику ипотечных продаж внесли кредиты с господдержкой, которые петербургские заемщики оформили на сумму 24,5 млрд рублей.

Наиболее высокий спрос наблюдался на первичном рынке. Для покупки жилья в новостройках ВТБ выдал 10 тыс. кредитов на 33 млрд рублей, на вторичном рынке — около 7 тыс. на 24,2 млрд рублей.

В целом российские банки в прошлом году предоставили клиентам жилищные кредиты на 4,2 трлн рублей, что стало рекордом для российского рынка, указывают в ВТБ. В банке также зафиксировали лучший результат в своей истории, оформив 354 тыс. кредитов на 935 млрд рублей (+40% к 2019 году). По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, это связано с цифровизацией бизнеса, снижением ставок, ростом спроса на рефинансирование кредитов и льготной госпрограммой. По собственной оценке, ВТБ занимает около четверти рынка жилищных кредитов. Прошлый рекорд по выдаче ипотеки был зафиксирован в 2018-м, когда россияне взяли кредитов на 3 трлн рублей.

Коммерческий директор компании Glorax Development Руслан Сырцов отмечает, что без программы льготной ипотеки строительная отрасль могла столкнуться со стагнацией. «Под влиянием пандемии и ее рисков покупатели с осторожностью подходили к сделкам с большим бюджетом и к новым кредитным обязательствам. Гарантии властей о низкой фиксированной ставке на весь период ипотечного кредитования помогли преодолеть этот страх»,— объясняет он.

По мнению господина Печатникова, ипотечный рынок пока далек от насыщения. Отношение ипотеки к ВВП не превышает 10%, а качество портфеля выше, чем по другим видам кредитов, комментирует он. «Если действие льготной программы будет продлено, то у ипотечного рынка есть шансы на обновление рекорда продаж и в 2021 году»,— надеется топ-менеджер.

Застройщики оценивают потенциал роста рынка более осторожно. Определенный потенциал для роста ипотечного рынка есть, но для повышения доступности жилья одного снижения ставок недостаточно, уверен господин Сырцов. «Людям важна уверенность в завтрашнем дне и их доходы должны стабильно расти»,— резюмирует он.

В 2021 году доля сделок с ипотекой в общем объеме сделок с недвижимостью, скорее всего, сохранится, отмечает директор по маркетингу ГК «Абсолют Строй Сервис» Никита Пальянов. При этом в денежном эквиваленте объем ипотечных кредитов сократится ориентировочно на 10–15%, ожидает он. «Предпосылок для количественного роста ипотечных сделок в текущем году не наблюдается, если только ставки по кредиту не снизятся до 5% годовых»,— добавляет господин Пальянов.

Главный аналитик ГК «АЛОР» Алексей Антонов полагает, что в 2021 году рост продаж ипотеки затормозится, так как реальные доходы населения не растут, а стоимость квадратных метров увеличивается, в том числе из-за падения курса рубля. Сворачивание госпрограммы субсидирования тоже окажет давление на рынок, который вернется к объемам начала 2019 года в 3 трлн рублей, прогнозирует он.

Михаил Кузнецов