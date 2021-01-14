ВТБ за 2020 год выдал в Петербурге и Ленобласти более 24 тыс. ипотечных кредитов

За прошлый год ВТБ в Петербурге и Ленобласти выдал 24,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 78,9 млрд рублей. Данный результат на 40% превышает объемы выдачи ипотеки банком за 2019 год.

Чаще всего ипотечные кредиты оформлялись для покупки однокомнатных квартир в новостройках. На такие сделки приходится 42% от всего объема взятых ипотечных кредитов. Для приобретения жилья в новостройках ВТБ выдал 10 тысяч кредитов на 33 млрд рублей, на вторичном рынке – около 7 тысяч на 24,2 млрд рублей. В банке отметили, что на активность заемщиков оказало влияние снижение ставок .

В целом по стране в банке за 2020 год были оформлены 354 тыс. ипотечных кредита на сумму 935 млрд рублей.Данный результат является для ВТБ рекордным.