На Кубани 198 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Краснодарском крае зарегистрировано 198 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 31 760. Выздоровели за сутки 168 человек (за все время 22 251), умерли с коронавирусом 18 пациентов (за все время – 1275), сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации.

В Республике Адыгея 55 новых случая коронавируса. За время пандемии общее число заболевших достигло 12 523 человека. Выздоровели 82 человека (за все время 10 547), два человека умерли (за все время – 111 человек).

Дмитрий Михеенко