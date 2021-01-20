На Кубани за сутки от коронавируса скончались 20 человек

По данным на 20 января в Краснодарском крае от коронавирусной инфекции скончались 20 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Общее количество умерших достигло 1257 человек.

В Краснодаре скончались семь пациентов: трое – в ККБ №1 и по два человека в специализированной клинической инфекционной больнице и краевом госпитале ветеранов войн.

В Сочи врачи не смогли спасти четырех заболевших – все случаи зарегистрированы в инфекционной больнице №2.

Кроме того, по одному летальному случаю произошло в Тихорецкой, Крымской, Усть-Лабинской, Темрюкской и Красноармейской ЦРБ, а также городской больнице Горячего Ключа и районной больнице №1 Туапсе.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 20 января в Краснодарском крае выявили 198 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 31 563. Выздоровели за сутки 189 человек (за все время 22 083).

Накануне, 19 января 2021 года оперативный штаб сообщал о 20 умерших от COVID-19 на Кубани. Это повторение суточного антирекорда, зафиксированного 16 января этого года.

Алексей Белянин