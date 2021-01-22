Прокатная десятка

21 января в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых мультфильм студии Pixar «Душа», российская комедия «День города» и другие. Что посмотреть в кино до конца новогодних выходных — в подборке “Ъ”.
Душа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Смерть настигает Джо Гарднера в самый неподходящий момент: как раз когда он, забросивший по настоянию матери мечты о карьере пианиста и преподающий музыку школьникам, лишенным слуха и интереса к предмету, получает наконец шанс все исправить. Его приглашают выступить с джаз-бандом знаменитой саксофонистки Доротеи. На радостях Джо не замечает ничего вокруг, проваливается в канализационный люк, и тело его отправляется в кому, а душа — в Великое После…»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Джаз в конце туннеля»
День города
Прокатная компания «Каропрокат»: «Празднуя День города, люди не заметили, что рабочую поездку через населенный пункт запланировал сам президент. Внезапная новость повергает всех в шок и порождает хаос: мэр, участковый, батюшка и другие герои из этого места, затерянного в глубинке, забытого богом и прогрессом, должны в кратчайшие сроки привести активно отмечающий, как в последний раз, город в приличный вид, наспех замаскировать проблемы от взгляда из охраняемого кортежа и изобразить, что это место высокой культуры быта»
Девушка, подающая надежды
Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм, посвященный женщинам, начинается с крупного плана мужчин, снятых ниже пояса и отплясывающих под какой-то сладкоголосый клубный ремикс на переполненном танцполе. От костюмных брюк и бежевых чиносов камера поднимается к расходящимся на животах полам рубашек, распущенным узлам галстуков, красным потным лицам: группа менеджеров среднего звена выпускает пар, накопившийся за рабочую неделю. Обсуждаются обычные офисные проблемы, в том числе коллеги женского пола, которые вечно чего-то хотят и куда-то лезут.
Потом их внимание привлекает женщина, очень нетрезвая и явно не отдающая себе отчета, где находится. Коллективный разум приходит к непреложному выводу, что, дойдя до такого состояния, она сама напрашивается на неприятности, и один из парней решает воспользоваться ситуацией. Но, когда ему удается затащить незнакомку к себе домой и уже снять с нее трусы, оказывается, что она совсем не так пьяна и беспомощна, как ему показалось»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Хорошо поотмщались»
Птица в клетке. Заражение
Прокатная компания MEGOGO Distribution: «В 2024 году мир все еще находится во власти опасного вируса. Зараженных силой забирают из домов и отправляют в зловещие карантинные лагеря. У курьера Нико редкий иммунитет к болезни, и он свободно передвигается по городу. Когда его девушка Сара заражается, Нико понимает, что за ней уже выехали военные и у него есть считанные часы, чтобы спасти возлюбленную»
Чудо-женщина 1984
Кинокритик Юлия Шагельман: «Для поклонников картины сиквел стал одним из самых ожидаемых голливудских проектов — но, как известно, большие надежды могут обернуться еще большими разочарованиями (по иронии судьбы это одна из магистральных тем "Чудо-женщины 1984"). Конечно, как положено продолжению, оно длиннее (пускай всего на 10 минут), громче, ярче. С сумрачных полей Первой мировой и затянутого туманом Лондона действие перенеслось в ослепительно вульгарную рейгановскую Америку 1980-х. Постановщики не пожалели времени и сил на воспроизведение примет эпохи: сверкающих фальшивой позолотой торговых центров, огромных автомобилей, нелепых в своей преувеличенности причесок, макияжа, костюмов — всех этих леопардовых лосин и пластиковых клипсов размером с голову младенца, от ношения которых избавлена только Галь Гадот, играющая Чудо-женщину»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Новые приключения необъяснимы»
Не лечи меня
Прокатная компания Sony Pictures: «Хирург-травматолог Илья постоянно попадает в беду из-за своей доброты. То он вынужден жениться на спящей пациентке, то скрывает сына чиновника в больнице — на что только не пойдешь ради спасения больных! Но в водовороте событий Илья не теряет юмора и оптимизма — назло врагам и обстоятельствам»
Заклятье: Другая сторона
Прокатная компания «Экспонента»: «Когда отец семейства уезжает в командировку, в доме начинает происходит нечто жуткое. Семилетний Лукас заводит дружбу с мальчиком-ровесником с "другой стороны", который боится Существа из подвала. Когда Лукас исчезает, его мачехе придется проникнуть в мир мертвых и разгадать заклятье "другой стороны"»
Последний богатырь: Корень зла
Прокатная компания «Дисней студиос»: «В Белогорье мир и спокойствие, зло побеждено, Иван наслаждается заслуженной славой. Рядом отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, ставшие друзьями Баба Яга и Водяной. Но тоска по родному миру тяготит Ивана. А еще больше его заботит неминуемое начало Богатырских игр — съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Однако когда в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит отправиться в дальнее путешествие, за пределы известного мира, чтобы обнаружить истоки зла, найти способ одолеть врагов и узнать, как вернуть мир в Белогорье»
Интервью "Ъ-Стиль" с исполнительницей одной из главных ролей в фильме Екатериной Вилковой
Огонь
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Огонь" — это наш "Армагеддон". Конечно, герои "Огня" спасают не все человечество, а только Россию (кто сказал, что это миссия попроще?), и не от столкновения с метеоритом, а от лесных пожаров. Однако в остальном сходство поразительное. Вот несущая структура сюжета — отношения гиперопекающего отца, его дерзкой дочери и ее зеленого, не обтесавшегося еще бойфренда, которые укрепляются, пройдя в прямом смысле огонь и воду. А вот, пожалуйте, здешний аналог приснопамятного космонавта Льва Андропова — пилот древнего спасательного вертолета Акопыч, заводящий свою машину при помощи молитвы и такой-то матери. Собственно, параллелей с картиной Майкла Бэя режиссер Нужный и его соавторы сценария Николай Куликов и Константин Майер не скрывают и даже один раз шутят на эту тему, выдав себе таким образом индульгенцию — теперь это не плагиат, а киноманская аллюзия»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Горит экран пожаром новым»
Семейка Крудс: Новоселье
Прокатная компания UPI: «Семейка Крудс продолжает свое увлекательное приключение в поисках светлого будущего и постоянного места жительства. В этот раз они встретят не только удивительные растения и невероятных животных, готовых попробовать членов семьи на обед, но и что-то гораздо более пугающее — прогрессивных доисторических соседей»