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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 23–24 января

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21 января в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых мультфильм студии Pixar «Душа», российская комедия «День города» и другие. Что посмотреть в кино до конца новогодних выходных — в подборке “Ъ”.


Душа
День города
Девушка, подающая надежды
Птица в клетке. Заражение
Чудо-женщина 1984
Не лечи меня
Заклятье: Другая сторона
Последний богатырь: Корень зла
Огонь
Семейка Крудс: Новоселье
Душа (Soul, 2020)

Душа

Режиссер: Пит Доктер, Кемп Пауэрс
Жанр: анимационный, фэнтези, приключения / США / 100 мин.
Слоган: «У всех есть душа. И Джо Гарднер найдет свою»
В прокате: с 21 января

Кинокритик Юлия Шагельман: «Смерть настигает Джо Гарднера в самый неподходящий момент: как раз когда он, забросивший по настоянию матери мечты о карьере пианиста и преподающий музыку школьникам, лишенным слуха и интереса к предмету, получает наконец шанс все исправить. Его приглашают выступить с джаз-бандом знаменитой саксофонистки Доротеи. На радостях Джо не замечает ничего вокруг, проваливается в канализационный люк, и тело его отправляется в кому, а душа — в Великое После…»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Джаз в конце туннеля»

День города (2021)

День города

Режиссер: Алексей Харитонов
В ролях: Катерина Шпица, Антон Филипенко, Павел Ворожцов
Жанр: комедия / Россия / 92 мин.
Слоган: «От него не убежать»
В прокате: с 21 января

Прокатная компания «Каропрокат»: «Празднуя День города, люди не заметили, что рабочую поездку через населенный пункт запланировал сам президент. Внезапная новость повергает всех в шок и порождает хаос: мэр, участковый, батюшка и другие герои из этого места, затерянного в глубинке, забытого богом и прогрессом, должны в кратчайшие сроки привести активно отмечающий, как в последний раз, город в приличный вид, наспех замаскировать проблемы от взгляда из охраняемого кортежа и изобразить, что это место высокой культуры быта»

Девушка, подающая надежды (Promising Young Woman, 2020)

Девушка, подающая надежды

Режиссер: Эмиральд Феннел
В ролях: Кэри Маллиган, Бо Бернем, Элисон Бри
Жанр: триллер, драма / Великобритания, США / 113 мин.
Слоган: «Нет ничего соблазнительнее, чем месть»
В прокате: с 21 января

Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм, посвященный женщинам, начинается с крупного плана мужчин, снятых ниже пояса и отплясывающих под какой-то сладкоголосый клубный ремикс на переполненном танцполе. От костюмных брюк и бежевых чиносов камера поднимается к расходящимся на животах полам рубашек, распущенным узлам галстуков, красным потным лицам: группа менеджеров среднего звена выпускает пар, накопившийся за рабочую неделю. Обсуждаются обычные офисные проблемы, в том числе коллеги женского пола, которые вечно чего-то хотят и куда-то лезут.

Потом их внимание привлекает женщина, очень нетрезвая и явно не отдающая себе отчета, где находится. Коллективный разум приходит к непреложному выводу, что, дойдя до такого состояния, она сама напрашивается на неприятности, и один из парней решает воспользоваться ситуацией. Но, когда ему удается затащить незнакомку к себе домой и уже снять с нее трусы, оказывается, что она совсем не так пьяна и беспомощна, как ему показалось»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Хорошо поотмщались»

Птица в клетке. Заражение (Songbird, 2020)

Птица в клетке. Заражение

Режиссер: Адам Мэйсон
В ролях: Кей Джей Апа, София Карсон, Крэйг Робинсон, Деми Мур
Жанр: триллер, драма / США / 84 мин.
Слоган: «Выжить можно только вместе»
В прокате: с 21 января

Прокатная компания MEGOGO Distribution: «В 2024 году мир все еще находится во власти опасного вируса. Зараженных силой забирают из домов и отправляют в зловещие карантинные лагеря. У курьера Нико редкий иммунитет к болезни, и он свободно передвигается по городу. Когда его девушка Сара заражается, Нико понимает, что за ней уже выехали военные и у него есть считанные часы, чтобы спасти возлюбленную»

Чудо-женщина 1984 (Wonder Woman 1984, 2020)

Чудо-женщина 1984

Режиссер: Пэтти Дженкинс
В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Кристен Уиг, Робин Райт, Педро Паскаль
Жанр: фэнтези, боевик, приключения / США, Великобритания, Испания / 151 мин.
Слоган: «Новая эра чуда начинается»
В прокате: с 14 января

Кинокритик Юлия Шагельман: «Для поклонников картины сиквел стал одним из самых ожидаемых голливудских проектов — но, как известно, большие надежды могут обернуться еще большими разочарованиями (по иронии судьбы это одна из магистральных тем "Чудо-женщины 1984"). Конечно, как положено продолжению, оно длиннее (пускай всего на 10 минут), громче, ярче. С сумрачных полей Первой мировой и затянутого туманом Лондона действие перенеслось в ослепительно вульгарную рейгановскую Америку 1980-х. Постановщики не пожалели времени и сил на воспроизведение примет эпохи: сверкающих фальшивой позолотой торговых центров, огромных автомобилей, нелепых в своей преувеличенности причесок, макияжа, костюмов — всех этих леопардовых лосин и пластиковых клипсов размером с голову младенца, от ношения которых избавлена только Галь Гадот, играющая Чудо-женщину»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Новые приключения необъяснимы»

Не лечи меня (2019)

Не лечи меня

Режиссер: Миша Маралес
В ролях: Иван Янковский, Александр Демидов, Дмитрий Нагиев, Лукерья Ильяшенко
Жанр: комедия / Россия / 88 мин.
В прокате: с 14 января

Прокатная компания Sony Pictures: «Хирург-травматолог Илья постоянно попадает в беду из-за своей доброты. То он вынужден жениться на спящей пациентке, то скрывает сына чиновника в больнице — на что только не пойдешь ради спасения больных! Но в водовороте событий Илья не теряет юмора и оптимизма — назло врагам и обстоятельствам»

Заклятье: Другая сторона (Andra sidan, 2020)

Заклятье: Другая сторона

Режиссер: Торд Даниэльссон, оскар Мелландер
В ролях: Якоб Фальстедт, Янна Гранстрем, Дилан Гвин
Жанр: хоррор / Швеция / 87 мин.
Слоган: «Чтобы спасти живых, нужно проникнуть в мир мертвых»
В прокате: с 07 января

Прокатная компания «Экспонента»: «Когда отец семейства уезжает в командировку, в доме начинает происходит нечто жуткое. Семилетний Лукас заводит дружбу с мальчиком-ровесником с "другой стороны", который боится Существа из подвала. Когда Лукас исчезает, его мачехе придется проникнуть в мир мертвых и разгадать заклятье "другой стороны"»

Последний богатырь: Корень зла (2020)

Последний богатырь: Корень зла

Режиссер: Дмитрий Дьяченко
В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко
Жанр: фэнтези, приключения, семейный / Россия / 121 мин.
В прокате: с 01 января

Прокатная компания «Дисней студиос»: «В Белогорье мир и спокойствие, зло побеждено, Иван наслаждается заслуженной славой. Рядом отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, ставшие друзьями Баба Яга и Водяной. Но тоска по родному миру тяготит Ивана. А еще больше его заботит неминуемое начало Богатырских игр — съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Однако когда в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит отправиться в дальнее путешествие, за пределы известного мира, чтобы обнаружить истоки зла, найти способ одолеть врагов и узнать, как вернуть мир в Белогорье»

Интервью "Ъ-Стиль" с исполнительницей одной из главных ролей в фильме Екатериной Вилковой

Огонь (2020)

Огонь

Режиссер: Алексей Нужный
В ролях: Константин Хабенский, Роман Курцын, Стася Милославская, Иван Янковский, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов
Жанр: приключения, драма / Россия / 131 мин.
В прокате: с 24 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «"Огонь" — это наш "Армагеддон". Конечно, герои "Огня" спасают не все человечество, а только Россию (кто сказал, что это миссия попроще?), и не от столкновения с метеоритом, а от лесных пожаров. Однако в остальном сходство поразительное. Вот несущая структура сюжета — отношения гиперопекающего отца, его дерзкой дочери и ее зеленого, не обтесавшегося еще бойфренда, которые укрепляются, пройдя в прямом смысле огонь и воду. А вот, пожалуйте, здешний аналог приснопамятного космонавта Льва Андропова — пилот древнего спасательного вертолета Акопыч, заводящий свою машину при помощи молитвы и такой-то матери. Собственно, параллелей с картиной Майкла Бэя режиссер Нужный и его соавторы сценария Николай Куликов и Константин Майер не скрывают и даже один раз шутят на эту тему, выдав себе таким образом индульгенцию — теперь это не плагиат, а киноманская аллюзия»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Горит экран пожаром новым»

Семейка Крудс: Новоселье (The Croods: A New Age, 2020)

Семейка Крудс: Новоселье

Режиссер: Джоэль Кроуфорд
Жанр: анимационный, фэнтези, комедия / США / 95 мин.
Слоган: «Когда пришли в светлое будущее, а там… уже кто-то живет»
В прокате: с 24 декабря

Прокатная компания UPI: «Семейка Крудс продолжает свое увлекательное приключение в поисках светлого будущего и постоянного места жительства. В этот раз они встретят не только удивительные растения и невероятных животных, готовых попробовать членов семьи на обед, но и что-то гораздо более пугающее — прогрессивных доисторических соседей»

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