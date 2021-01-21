Ремонт теплотрассы на Васильевском острове полностью завершен

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» полностью завершили работы по устранению последствий технологического нарушения на сетях по адресу: улица Кораблестроителей, д.30, корп. 1 в Василеостровском районе города к 06:00 четверга, 21 января. В данный момент подача горячей воды и отопления в дома осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе «Теплосети СПб».

В компании уточнили, что теплоэнергетикам пришлось заменить около 7 метров ненадежного трубопровода. Также на объекте была проведена необходимая диагностика и подключение нового участка.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что коммунальная авария на Васильевском острове произошла во время морозов 16 января. В результате разлива кипятка по проезжей части движение транспорта по улице Кораблестроителей было временно прекращено. После обследования поврежденного участка был выявлен еще один — на Новосмоленской набережной. В результате аварийные работы на трубопроводе были продолжены.