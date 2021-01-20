В ЗакСе осудили задержания на акции в поддержку Навального в Петербурге

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев во время заседания городского парламента в среду, 20 января, поднял вопрос о правомерности действий сотрудников правоохранительных органов в ходе задержания участников акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального у Гостиного двора в Петербурге.

В частности, господин Ковалев напомнил, что среди задержанных и доставленных в полицейский участок оказалась, в том числе, муниципальный депутат, глава МО «Гавань» Нелли Вавилина. Об этом он также написал в соцсетях.

«Накинулись на беззащитную женщину, отнесли в автозак, отняли телефон и сумочку. После чего оставили вместе с другими лицами без средств индивидуальной защиты от коронавируса... С какой стати толпа мужиков накинулась на женщину?»,— возмутился депутат, призвав обратить внимание на ситуацию с задержаниями уполномоченного по правам человека в Петербурге.

Напомним, что в ходе акции в поддержку Навального у Гостиного двора 18 января было задержано в общей сложности не менее 55 человек.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что большинство из задержанных не имели при себе плакатов и не скандировали лозунги. Помимо госпожи Вавилиной в полицию были также доставлены депутат МО «Лиговка-Ямская» Александр Изотов, член «Открытой России» (закон обязывает “Ъ-СПб” указать, что организация внесена в реестр так называемых иностранных агентов) Павел Чупрунов, журналист Денис Кабаков и другие.