В Ростове организовано 18 пунктов вакцинации от коронавируса

В 12 поликлиниках и 6 поликлинических отделениях больниц Ростова-на-Дону организованы кабинеты для вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Во всех пунктах выделены отдельные кабинеты для осмотра врачей и кабинеты для вакцинации.

Помещения имеют необходимое холодильное оборудование для хранения вакцины», — отмечается в сообщении. По данным на 20 января в город поступило 3750 доз вакцины. Отмечается, что в городе привиты 1 020 человек. Записаться на прививку можно в поликлинике по месту жительства.

Напомним, в конце прошлой недели власти Ростовской области объявили, о массовой вакцинации препаратом «Спутником V» в семи городах региона. В конца января вакцина начнет поступать в районы. В области планируется привить 60: населения, то есть более 2 млн человек.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, губернатор Ростовской области Василий Голубев во время заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом поручил отладить механизм массовой вакцинации. Отмечалось, что в некоторых районах области наблюдается непонимание того, как распределять вакцину, а также не смонтировано холодильное оборудование для хранения препаратом.

Наталья Шинкарева