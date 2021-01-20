Василий Голубев поручил отработать механизм проведения массовой вакцинации

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил отработать алгоритм организации массовой вакцинации от коронавируса в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В сообщении уточняется, что в некоторых районах области нет понимания, как распределять вакцину внутри муниципалитета, не смонтировано оборудование для хранения вакцины, заявки на поставку вакцины предоставлены формально. Например, Каменский район запросил 30 доз вакцины, Целинский — 500.

«До конца текущей недели надо отработать четкий механизм проведения вакцинации: от записи на портале госуслуг до проведения процедуры в прививочном кабинете или специалистами мобильных бригад»,— сказал губернатор, его слова приводятся в сообщении.

Напомним, региональные власти в конце прошлой недели заявили, что массовая вакцинация с 18 января начнется в семи городах области. В районы вакцина начнет поступать в конце января. Охватить вакцинацией планируется 60% населения Ростовской области, то есть более 2 млн человек.

Наталья Шинкарева