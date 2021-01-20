Майнинг-фермы на Северном Кавказе за два года украли электричество на 230 млн руб.

«Россети Северный Кавказ» пресекли 35 случаев неучтенного потребления электроэнергии майнинг-фермами за 2019 и 2020 год, сообщили “Ъ” в пресс-службе компании. Объем похищенного, по оценке специалистов «Россетей», составил более 45 млн кВт·ч электроэнергии. Стоимость «украденных» майнерами киловатт-часов превышает 230 млн руб.

Как уточнили в пресс-службе, наибольшее число майнеров было выявлено в Дагестане — 24 случая энерговоровства на сумму 90,4 млн руб. Еще семь выявленных фактов на сумму 138 млн руб. было зафиксировано в Республике Ингушетия. Четыре акта безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии майнерами на сумму 1,4 млн руб. специалисты составили в Чеченской Республике. В компании напомнили, что неучтенное потребление энергоресурса приводит к перепадам напряжения и может спровоцировать технологические нарушения в работе энергообъектов.

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Александра Ларинцева, Пятигорск