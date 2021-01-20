В 2021 году в крещенских купаниях приняли участие на 19 тысяч меньше свердловчан

В Свердловской области в крещенских купаниях приняли участие более 39,2 тыс. человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Это почти на 19 тыс. человек меньше, чем в прошлом году.

По данным МЧС, наиболее популярными местами для купаний стали озеро Шарташ и Верх-Исетский пруд в Екатеринбурге, реки Актай и Тура в Верхотурье, водоемы в Первоуральске и Нижнем Тагиле. Безопасность на местах купаний обеспечивали более 1,5 тыс. специалистов.

Сотрудники МЧС ликвидировали пять несанкционированных купелей: в селе Петрокаменское Горноуральского городского округа, городе Нижнем Тагиле, на реке Алабашка в Алапаевском районе, в поселке Северка в Екатеринбурге и Гаринском городском округе на реке Сосьва.

Сегодня все купели будут огорожены и засыпаны снегом. Их ликвидацию проконтролируют сотрудники госинспекции по маломерным судам.

Напомним, из-за эпидемической обстановки в регионе сократили число купелей. Накануне в крещенских купаниях на Малоистокском пруду приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов и Екатеринбургский митрополит Евгений.

Михаил Мананников