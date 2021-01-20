UEFA объявил символическую сборную 2020 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) объявил на сайте имена игроков, которые вошли в состав символической сборной по итогам 2020 года. Большинство игроков представляют немецкую «Баварию», выигравшую Лигу чемпионов.

Состав сборной года по версии UEFA:

вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»);

Мануэль Нойер («Бавария»); защитники: Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис (оба — «Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»);

Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис (оба — «Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»); полузащитники: Тьяго Алькантара (перешел из «Баварии» в «Ливерпуль»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»);

Тьяго Алькантара (перешел из «Баварии» в «Ливерпуль»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»); нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Неймар (ПСЖ) и Криштиану Роналду («Реал»).

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Read more on the chosen XI here??



Who is going to have an even better 2021? ?? — UEFA (@UEFA) January 20, 2021

Напомним, в понедельник, 18 января, Международная федерация футбола (FIFA) обнародовала ежегодный отчет Global Transfer Market Report, отражающий динамику дел в мировом футболе. В 2020 году было совершено 17 077 международных трансферов, что почти на тысячу меньше, чем в 2019-м. Пандемия коронавируса сказалась и на стоимости переходов игроков. Если в 2019-м она составила $7,35 млрд, то в 2020-м снизилась до $5,63 млрд.

Подробнее о финансовых итогах года чайте в публикации “Ъ” «Футбол упал в цене».