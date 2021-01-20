COVID-19 стал причиной рекордной для мирного времени смертности во Франции

Согласно данным Национального института статистики и экономических исследований (INSEE) Франции, в 2020 году в стране умерли 667,4 тыс. человек. Это на 54 тыс. больше, чем в 2019 году, и самый высокий показатель с 1945 года, то есть со времени окончания Второй мировой войны.

Специалисты INSEE связывают столь высокую смертность с пандемией COVID-19, которая «наиболее заметно повлияла на количество смертей весной и в конце года». За все время пандемии во Франции было зафиксировано уже почти 3 млн случаев заболевания COVID-19 и 71,3 тыс. смертей, связанных с коронавирусом.

Рост смертности отразился и на средней продолжительности жизни французов. По состоянию на конец 2020 года средняя продолжительность жизни мужчин во Франции составляет 79,2 года (на полгода меньше, чем в 2019 году), а женщин — 85,2 года (на пять месяцев меньше, чем в 2019 году). Это самое значительное сокращение продолжительности жизни французов с 1960-х годов.

По последним данным, Франция находится на шестом месте среди всех стран по количеству случаев коронавируса. В стране выявлено почти 3 млн заболевших, умерло более 71,4 тыс. пациентов.

Кирилл Сарханянц