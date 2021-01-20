Эволюцию предскажут по слогам

Обнаружение мутаций COVID-19 и начавшаяся вакцинация, которая теоретически может привести к появлению новых штаммов, обострила проблему борьбы с эволюцией вируса и своевременного ее выявления. Ученые из Массачусетского технологического института (MIT), Гарварда и Кембриджа предложили использовать для анализа мутаций ИИ, который прежде был разработан для распознавания текста. Причем модели языкового анализа могут быть использованы для предсказания эволюции не только COVID-19, но и обычного гриппа, а также вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Исследование коллектива ученых под руководством Бонни Бергер из MIT было опубликовано в конце минувшей недели в журнале Science. Целью исследования было выявить возможность отслеживания и предсказания так называемого уклонения вируса — мутаций вируса и приобретения им устойчивости к лекарствам или выработанным ранее антителам.
«Мы смоделировали уклонение вируса при помощи алгоритмов ИИ и машинного обучения, изначально созданного для распознавания человеческой речи и ее генерации при помощи изученных алгоритмов (по типу речевой или текстовой нейросети.— “Ъ”),— отмечают исследователи.— Мы идентифицировали различные мутации, при которых вирус сохраняет свою способность к инфицированию, но при этом воспринимается иммунной системой человека по-другому — примерно так же, как замена одного слова в предложении может сохранить грамматику и синтаксис этого предложения, но изменить значение этого предложения. Используя такой подход, мы применили ИИ языкового анализа для понимания моделей уже имеющихся изменений в вирусе обычного гриппа, гликопротеина вирусной оболочки вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и вирусной оболочки коронавируса SARS-CoV-2. Путем создания меток на вирусных белках наш метод позволил предсказать модели изменения вирусных оболочек».
Именно поэтому ученые использовали в моделировании ИИ, созданный ранее для анализа семантической сочетаемости и грамматической корректности.
Речь идет о так называемой технологии NLP (natural language processing — обработка естественного языка), которая создает нечто вроде математического кода, составляющего вместе сочетаемые по смыслу, значению и контексту слова. Этот процесс известен как embedding, то есть встраивание или преобразование отдельного слова, предложения или фразы в набор чисел, который способна воспринять машина. Проанализировав сочетание слов друг с другом, машина таким образом может сама строить довольно осмысленные фразы.
Примеры таких машинных текстов на заданные темы уже существуют и могут сбить с толку неподготовленного читателя. Применительно к вирусу такой embedding может использоваться для того, чтобы создать модель сочетания друг с другом наиболее близких генетических секвенций — нуклеотидных последовательностей в генетической структуре — что в итоге и образует мутацию.
Ученые сообщают, что в ходе испытания они смоделировали мутации ВИЧ, гриппа и COVID-19 и сравнили свои модели с уже известными мутациями этих вирусов. Для оценки совпадения они создали шкалу, при которой 0,5 — самая низкая степень совпадения, а 1 — самое точное совпадение. В результате совпадение оказалось на уровне 0,69 для уже известных мутаций ВИЧ и на уровне 0,85 для одной из известных мутаций коронавируса.
Результаты исследований уже получили высокую оценку ряда ученых.
«Понимание языка эволюции вируса и изменчивости вируса дает мощный инструментарий для прогнозирования мутаций, которые позволяют вирусу повышать свою устойчивость к лекарственным препаратам»,— отметили в интервью изданию Singularity Hub исследователи Национального института здравоохранения при Минздраве США Ю А Ким и Тереза Пжытыцка.
«Это может стать феноменальным способом сужения целой вселенной потенциальных мутаций вирусов»,— цитирует посвященный высоким технологиям интернет-ресурс Wired ученого-микробиолога Бенгура Ли из нью-йоркского научно-исследовательского центра ISMMS (Icahn School of Medicine at Mount Sinai).