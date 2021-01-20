Авито: спрос на лопаты для уборки снега в Екатеринбурге вырос в 3,6 раза за неделю

С 11 по 17 января спрос на лопаты для уборки снега в Екатеринбурге вырос в 3,6 раза относительно предыдущей недели, подсчитал сервис «Авито». В то же время пользователи в два раза чаще искали на сайте снегоуборочные машины.

При этом количество объявлений о продаже почти не изменилось, говорится в сообщении. Средняя цена лопат для уборки снега составляет 320 руб., снегоуборочных машин — 38,4 тыс. руб.

Напомним, накануне прокуратура Екатеринбурга внесла представление временно исполняющему обязанности главы города Алексею Орлову из-за плохой уборки снега в городе. Ведомство организовало проверку исполнения администрацией обязанности по содержанию автомобильных дорог города.

В свою очередь господин Орлов поручил вице-мэру Алексею Бубнову ежедневно проводить селекторные совещания с главами районов и руководителями ДЭУ с постановкой задач по уборке снега.

Михаил Мананников