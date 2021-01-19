Алексей Орлов пообещал усилить контроль за уборкой снега в Екатеринбурге

Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов поручил вице-мэру Алексею Бубнову ежедневно проводить селекторные совещания с главами районов и руководителями ДЭУ с постановкой задач по уборке снега. На них будут приглашен представитель ГИБДД.

«К сожалению, прошедшая неделя с обильными снегопадами принесла ощутимые неудобства жителям нашего города и явилась крайне серьезным вызовом для коммунальных служб Екатеринбурга. Несмотря на то, что ежедневно в уборке улиц города, тротуаров, остановочных комплексов задействовано более 350 единиц техники и порядка 360 дорожных рабочих, от жителей Екатеринбурга поступает большое количество жалоб на неудовлетворительное содержание городских территорий. Большой общественный резонанс действительно обоснован. Есть над чем поработать: снежные накаты, сужение проезжей части и скользкие тротуары»,— написал Алексей Орлов на своей странице в социальной сети Instagram.

По его мнению, предпринятые меры позволят оперативно реагировать на жалобы граждан и обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта. Службе квартальных поручено осуществлять ежедневный контроль на вверенных территориях за качеством содержания придомовых и дворовых территорий. «Очень надеюсь, что с принятием этих мер наши улицы, тротуары, остановки, дворы и общественные территории станут гораздо комфортнее и безопаснее для жителей Екатеринбурга»,— отметил господин Орлов.

Напомним, сегодня прокуратура Екатеринбурга внесла представление Алексею Орлову из-за плохой уборки снега в городе. «В ходе обследования улично-дорожной сети Екатеринбурга на предмет соблюдения требований к эксплуатационному состоянию дорог в зимний период, проведенного прокуратурой города во второй декаде текущего месяца, выявлено, что в нарушение требований улично-дорожная сеть города имеет многочисленные недостатки»,— рассказали в пресс-службе прокуратуры.