Обновленный Volkswagen Teramont появится в России в 2021 году

Компания Volkswagen в 2021 году привезет обновленный кроссовер Teramont на российский рынок.

После рестайлинга у автомобиля изменились оптика, бампера и решетка радиатора. В салоне появились новый руль, обновленная цифровая панель приборов и усовершенствованная мультимедийная система. Доработаны электронные ассистенты водителя.

В России кроссовер будет доступен с двумя бензиновыми моторами — 220-сильным 2-литровым турбированный агрегатом и 249-сильным 3,6-литровым атмосферным V6. Оба двигателя сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

На российском рынке обновленный Volkswagen Teramont появится в четырех комплектациях, Respect, Status, Exclusive и R-Line. Продажи автомобиля, стоимость которого пока не названа, начнутся весной. Напомним, рестайлинговый вариант модели был представлен в феврале 2020 года.