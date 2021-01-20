На Кубани 198 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Краснодарском крае зарегистрировано 198 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 31 563. Выздоровели за сутки 189 человек (за все время 22 083), умерли с коронавирусом 19 пациентов (за все время – 1257), сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации.

В Республике Адыгея 62 новых случая коронавируса. За время пандемии общее число заболевших достигло 12 468 человек. Выздоровели 73 человека (за все время 10 465), ни одного летального случая не зарегистрировано (за все время – 109 человек).

Дмитрий Михеенко