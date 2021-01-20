Татьяна Мерзлякова: конфликт в Среднеуральском монастыре не связан с имущественными претензиями епархии

Конфликт Среднеуральского женского монастыря и Екатеринбургской епархии, а также арест экс-схимонаха Сергия (Николая Романова), не связаны с имущественными и экономическими претензиями митрополии к монастырю, заявила на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Мы очень плотно общаемся с монастырем. Думаю, в скором времени я не понадоблюсь как посредник. Ситуация развивается таким образом, что люди слышат друг друга. Я не вижу имущественных конфликтов, я не вижу какого-то недопонимания в сфере земельных отношений. На мой взгляд, здесь все улажено и никогда не было особо конфликтным. В то же время, есть три канонических расхождения, когда монастырь вел службы по-своему, и все это связано с коронавирусом», — заявила омбудсмен.

Напомним, ранее адвокат отца Сергия заявил, что одной из причин уголовного преследования его подзащитного стало, то что монастырь перестал направлять средства на содержание епархии. По словам Павла Бабикова, ранее епархия получала более 20 млн. руб. в год, а также молоко и другие продукты. Кроме того, прихожане рассказали адвокатам отца Сергия, что несколько лет назад монастырь подарил нынешнему митрополиту Евгению (Кульбергу) Toyota Camry. Это все, как полагает адвокат, показывает, что между епархии и монастырем долгое время были теплые отношения.

Экс-схимонах Сергий был задержан 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря, которым он продолжал руководить, несмотря на отлучение от церкви. Его обвиняют по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). Басманный райсуд арестовал отца Сергия до 28 февраля. В данный момент он находится в СИЗО «Матросская тишина».

Илья Смирнов