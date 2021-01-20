Петербург и Ленобласть зарегистрировали АО «Невский экологический оператор»

Власти Петербурга и Ленинградской области зарегистрировали АО «Невский экологический оператор», которое будет заниматься разработкой и реализацией единой для двух субъектов концепцией обращения с отходами.

В задачи компании войдет синхронизация региональных территориальных схем по обращению с отходами, разработка совместных инвестиционных программ для строительства современных комплексов по сортировке и переработке отходов, актуализация ранее заключенных соглашений в сфере обращения с ТКО между регионами.

В состав нового акционерного общества также вошли ПАО «Интер РАО» и банк ВТБ, которые обеспечат финансовую составляющую деятельности компании.

Директором АО назначена Екатерина Горшкова, ранее возглавлявшая «Петроэлектросбыт».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по 26% акций «Невского экологического оператора» получат Смольный и власти Ленобласти, остальные 48% будут равномерно распределены между коммерческими предприятиями.

Подробнее о создании новой компании — в материале “Ъ-СПб” «ВТБ и "Интер РАО" подключились к мусорному оператору».