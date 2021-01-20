Дума Среднеуральска рассмотрит заявление об отставке главы города 21 января

Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Среднеуральска (Свердловская область) Андрея Зашляпина городская дума рассмотрит 21 января. Как сообщили “Ъ-Урал” в гордуме, заседание состоится в 16:00.

Напомним, Андрей Зашляпин подал заявление об отставке по собственному желанию в понедельник. Одним из главных претендентов на пост мэра Среднеуральска считается бывший руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик, которого накануне назначили на пост заместителя главы города.

Подробнее о том, почему свердловские власти хотят сменить главы Среднеуральска — в материале “Ъ-Урал” «На мэра давит конфликт интересов»