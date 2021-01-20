Уральские синоптики прогнозируют похолодание до -30 градусов и снег

До конца рабочей недели в Свердловской области ожидается снег и похолодание до -30 градусов. По данным уральского гидромецентра, сегодня в регионе столбики термометров опустят до -17 градусов, на севере — до -21 градуса.

В ночь на 21 января температура воздуха будет колебаться от -18 градусов до -23 градусов, на крайнем севере похолодает до -28 градусов. Днем в четверг в области ожидается -19 градусов, на крайнем севере — от -21 до -26 градусов. Ветер будет западным 4-9 м/с.

В пятницу, 22 января, уральские синоптики обещают снежную безветренную погоду. Ночью похолодает до -24 градусов, на крайнем севере — до -30, днем столбики термометров опустятся до -20 градусов на юге и до -30 градусов на севере.

В Екатеринбурге в ближайшие дни ожидается облачная погода и снег. Температура воздуха ночью будет колебаться от -18 градусов до -21 градуса, днем — от -15 до -17 градусов.

В связи с прогнозируемыми морозами и снегопадами губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным ведомствам, службам и муниципальным властям подготовиться к предстоящим погодным изменениям. «Прошу глав муниципалитетов, министров энергетики и ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства держать под постоянным контролем работу систем жизнеобеспечения населения, состояние автомобильных дорог, их очистку от снега и наката. Также прошу оперативно организовать вывоз снега, в постоянном режиме контролировать работу соответствующих муниципальных служб»,— цитирует господина Куйвашев региональный департамент информационной политики. Отдельно главам муниципалитетов губернатор поручил ежедневно мониторить соблюдение температурного режима на объектах соцсферы.

Напомним, накануне прокуратура Екатеринбурга внесла представление временно исполняющему полномочия главы города Алексею Орлову из-за плохой уборки снега в городе. Как отметили ведомстве, на дорогах скользко и имеется рыхлый снег, а после окончания снегопада на тротуарах и вблизи остановок формируются большие снежные валы. Позднее господин Орлов пообещал усилить контроль за уборкой снега в Екатеринбурге.