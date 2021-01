UFC признал «треугольник» Нурмагомедова лучшим болевым приемом года

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) признал удушающий прием «треугольник» российского бойца Хабиба Нурмагомедова в поединке с американским спортсменом Джастином Гэтжи лучшим болевым приемом 2020 года. Россиянин поблагодарил UFC за награду в Twitter.

This award “Submission of the year” has a great importance for me and my legacy, years will pass but history will remain. There are many significant moments in my career, that will be remembered in a years.@ufc pic.twitter.com/zU0YUqEcqK