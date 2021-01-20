UFC признал «треугольник» Нурмагомедова лучшим болевым приемом года

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) признал удушающий прием «треугольник» российского бойца Хабиба Нурмагомедова в поединке с американским спортсменом Джастином Гэтжи лучшим болевым приемом 2020 года. Россиянин поблагодарил UFC за награду в Twitter.

This award “Submission of the year” has a great importance for me and my legacy, years will pass but history will remain. There are many significant moments in my career, that will be remembered in a years.@ufc pic.twitter.com/zU0YUqEcqK — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 19, 2021

«Награда "Болевой года" имеет большое значение для меня и для моего наследия, пройдут годы, но история останется. В моей карьере было много значимых моментов, которые будут вспоминать через годы»,— написал он.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи в поединке UFC в категории до 70 кг в октябре. Россиянин в третий раз защитит титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания поединка Нурмагомедов заявил о завершении карьеры. Сейчас он размышляет о возвращении в спорт.

Подробности — в материале “Ъ” «Хабиб Нурмагомедов оценит возвращение».