WSJ: Трамп обсуждал создание Патриотической партии

Президент США Дональд Трамп в последние дни во главе государства обсуждал создание новой политической партии, сообщили источники The Wall Street Journal (WSJ). По данным газеты, он хотел бы назвать ее Патриотической партией.

Издание утверждает, что господин Трамп обсуждал эту идею со своими помощниками и приближенными. WSJ отмечает, что в последние дни у президента обострились отношения с некоторыми республиканцами, в частности с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом, который обвинил господина Трампа в провоцировании толпы во время штурма Капитолия.

Как пишет WSJ, у Дональда Трампа много сторонников, которые ранее не были вовлечены в Республиканскую партию. Изданию неизвестно, насколько серьезно настроен президент на создание новой партии. Белый дом отказался комментировать информацию.

Инаугурация нового президента Джо Байдена пройдет 20 января примерно в 20:00 по московскому времени (полдень по местному). Дональд Трамп нарушил 150-летнюю традицию и отказался присутствовать на церемонии.

О последних днях президентства Трампа — в материале “Ъ” «Дональд Трамп на досадном положении».