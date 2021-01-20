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Пять футболистов «Бенфики» заразились коронавирусом

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Пять футболистов «Бенфики» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщается на сайте португальского футбольного клуба. Ранее во вторник «Бенфика» сообщила о 17 новых случаях заражения коронавирусом среди игроков, технического персонала и других членов клуба. В числе инфицированных COVID-19 оказались следующие игроки: Жилберту Жуниор, Ян Вертонген, Алехандро Гримальдо, Диогу Гонсалвеш и Лука Вальдшмидт. В декабре «Бенфика» сообщала о положительных тестах на COVID-19 у Жуана Феррейры, Хариса Сеферовича, Жардела и Гонсалу Рамоша.

После 14 туров «Бенфика» с 32 очками делит с «Порту» второе место в таблице чемпионата Португалии. «РИА Новости»

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