Еврооблигации на любой вкус

Во вторник Совкомбанк завершил размещение четырехлетних социальных еврооблигаций. Спрос на евробонды достигал $850 млн, что позволило организаторам снизить первоначальный ориентир доходности с 3,75–3,875% до 3,625%. Объем размещения составил $300 млн. Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки «Халва». Это уже второе в этом году размещение евробондов российским эмитентом. На прошлой неделе МКБ разместил пятилетние бумаги на €600 млн под 3,25% годовых. В ближайшее время планирует разместить восьмилетние еврооблигации «Газпром». Обычно этот эмитент выходит на рынок еврооблигаций чуть позже, в феврале. По мнению главы «Арикапитала» Алексея Третьякова, объявление «Газпрома» о размещении уже на этой неделе связано с риском введения новых американских санкций. «Несмотря на рост доходности по US Treasuries, это почти не отразилось на краткосрочных (три-пять лет) корпоративных облигациях с инвестиционным рейтингом. Условия привлечения по историческим меркам сейчас очень комфортные»,— отмечает он.

Виталий Гайдаев