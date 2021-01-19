В Удмуртии стартовала массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса для всех желающих началась в Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб республики.

Прививку можно поставить в составе организованной группы. В этом случае список сотрудников, которые хотят получить вакцину, должен сформировать работодатель. Затем перечень нужно направить в Центр вакцинопрофилактики региона по телефону 8-(3412)-57-07-60 (доб.1).

Также записаться на вакцинацию можно самостоятельно. Для этого нужно оставить заявку на портале госуслуг или по телефонам 8-800-100-24-47 и 122. Также это можно сделать через свою поликлинику.

Вакцинация будет проводиться два раза в неделю. Приоритет отдается гражданам в возрасте старше 65 лет. Прививку не будут ставить лицам младше 18 лет, беременным, а также перенесшим COVID-19 в последние 6 месяцев и имеющим острые инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний и гиперчувствительность к компонентам вакцины.

Отметим, что прививка от коронавируса вводится дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую граждан запишут автоматически. Процедура потребует не менее часа свободного времени. На вакцинацию нужно взять с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС.