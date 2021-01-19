Toyota рассекретила 1015-сильную Supra для российского дрифта

Toyota GR Supra RDS GP. Фото: Toyota

Toyota GR Supra RDS GP. Фото: Toyota

Toyota GR Supra RDS GP. Фото: Toyota

Toyota GR Supra RDS GP. Фото: Toyota

Машина получила полностью новый кузов, панели которого выполнены из карбон-кевлара. Новые элементы вкупе с отказом от внутренней отделки салона и другими мерами по облегчению автомобиля позволили снизить массу машины на 420 кг с базовых полутора тонн.

Стандартный 340-сильный 3-литровый мотор BMW был заменен на двигатель Toyota мощностью 1015 л.с. Вместо 8-ступенчатой автоматической коробки передач установлена 5-ступенчатая секвентальная кулачковая трансмиссия. Также полностью переработана подвеска и усилены тормоза.

Салон спорткара для RDS GP лишен внутренней отделки и оснащен каркасом безопасности и встроенной системой пожаротушения. Оставлено только место водителя, дополненное многоточечными ремнями безопасности, а стандартная передняя панель заменена карбоновым элементом с гоночной цифровой панелью приборов.

Автомобиль строили при поддержке заводских специалистов Gazoo Racing в Латвии и Украине — компания HGK Motorsport в Риге работала над машиной в целом, а специалисты Chepa Racing в Киеве готовили двигатель. За рулем новой Toyota GR Supra в RDS GP-2021 будет выступать московский дрифтер Никита Шиков, ставший первым в России атлетом программы Toyota Gazoo Racing.