Fitch прогнозирует высокую угрозу санкций для России при Байдене

Риск введения санкций в отношении России со стороны США останется высоким после прихода администрации президента Джо Байдена, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch. Инаугурация господина Байдена назначена на 20 января.

«Санкции США будут по-прежнему ограничивать суверенную кредитоспособность России при Байдене. Риск дополнительных санкций США остается высоким, хотя любые новые санкции могут быть более адресными и составлять часть более многостороннего подхода к внешней политике США»,— говорится в сообщении Fitch.

По данным агентства, не стоит ожидать скоро введения санкций, так как господин Байден будет решать «неотложные проблемы» с пандемией коронавируса и внутренней обстановкой в стране. Кроме того, его администрации потребуется время для разработки своей политики в отношении России, в том числе и по переговорам о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года.

Fitch отмечает, что различные законодательные акты США при потенциальной поддержке обеих партий могут использоваться для введения санкций, направленных против суверенного долга России, финансовых учреждений и государственных предприятий. При этом агентство не считает вероятными санкции, которые помешали бы обслуживанию существующего суверенного долга.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не ожидает радикальных перемен в политике США по отношению к России с приходом Джо Байдена. Кремль сообщил, что видит проблемы с реализацией демократии в США, но воздерживается от оценок внутреннего положения в стране.