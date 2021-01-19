Кремль видит проблемы с реализацией демократии в США

Захват Капитолия в США стал следствием проблем с реализацией демократии и волеизъявлением граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Кремль воздерживается от оценок дестабилизации внутреннего положения в США.

«В Америке действительно налицо проблемы — проблемы с реализацией демократии, проблемы с волеизъявлением, проблемы с прозрачностью, с международным мониторингом. Эти все проблемы налицо, и все эти проблемы, конечно, привели к серьезной дестабилизации внутриполитической ситуации в стране, которая в том числе, к сожалению, привела и к таким крайним выражениям, которые мы, к сожалению, вместе с другими странами мира с тревогой наблюдали»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

По его словам, Москва может только констатировать наличие этих проблем, так как «вряд ли кто-то может это отрицать». «Вместе с тем от оценок мы воздержимся»,— добавил он. Пресс-секретарь сообщил, что у президента Владимира Путина пока не запланированы контакты ни с действующим президентом США Дональдом Трампом, ни с избранным Джо Байденом.

6 января во время рассмотрения итогов выборов в Конгрессе США сторонники господина Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки. После этого Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала инициативу импичмента Дональда Трампа. Инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января. Глава МИД России Сергей Лавров не ожидает радикальных перемен в политике США по отношению к России с приходом Джо Байдена.

Подробнее о подготовке к инаугурации — в материале “Ъ” «Дональд Трамп на досадном положении».