На ВДНХ поставят не скульптуры Берии, а восковые фигуры

«Росатом» не намерен устанавливать в павильоне атомной энергии на ВДНХ скульптуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии, однако будут установлены его восковые фигуры, сообщил директор департамента госкорпорации Андрей Черемисинов. О планах по установке скульптур ранее сообщили «Открытые медиа».

«Это не точная информация. Никаких скульптур Лаврентия Берии на ВДНХ не будет»,— сказал господин Черемисинов «Говорит Москва».

Позже Андрей Черемисинов пояснил изданию «Подъем», что фигуры Лаврентия Берии все же будут установлены, но их нельзя назвать скульптурами. «Там будут восковые фигуры. Это не статуи, не скульптуры, а то это когда памятник ставится. А это часть экспозиции, она построена как фильм. Там люди идут и попадают, например, в кабинет Сталина, и там находится Берия. Это такое иммерсионное представление, а он один из экспонатов, один из персонажей всего этого показа. Сейчас восковые фигуры на современном уровне делают, там силикон используется, и Берия — один из многих»,— заявил он.

Ранее информацию об установки статуи Лаврентия Берии прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «У вас есть координаты Росатома, координаты полиции. Думаю, это многим будет интересно. Это ваша прерогатива — спросить и получить ответ»,— ответил господин Песков в ходе пресс-колла на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее «Открытые медиа» со ссылкой на сайт госзакупок сообщили, что «Росатом» намерен установить два «высокореалистичных манекена» Лаврентия Берии в павильоне атомной энергии на ВДНХ. Сообщалось, что за создание экспозиции «Росатом» заплатит 1,28 млрд рублей ООО «Атомэкспо».