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Главу Конституционного суда Украины не пускают на рабочее место

Управление государственной охраны Украины не пускает председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на рабочее место, сообщается на сайте суда. Господин Тупицкий с декабря временно отстранен от должности.

«Сегодня, 19 января, сотрудники управления государственной охраны Украины без уведомления о причинах не допускают председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в помещение суда и рабочего кабинета. По словам Александра Тупицкого, указанное является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя Конституционного суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы Конституционного суда Украины в целом»,— говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении господина Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца «ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса». Ранее в октябре Государственное бюро расследований Украины начало проверку Александра Тупицкого по факту госизмены. По версии следствия, в 2018 году он заключил земельную сделку в Крыму с должностными лицами России.

О противостоянии президента Украины и главы КСУ читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский развернулся в полный роспуск».

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